Koundé fuori un mese! Salta la doppia sfida con l’Inter – AS

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, Jules Koundé starà fuori un mese per infortunio. Il difensore del Barcellona ha accusato un problema nel match di Nations League tra la sua Francia e l’Austria. Per il classe ’98 lesione di primo grado ai flessori, che lo costringerà a saltare la doppia sfida con l’Inter in Champions League.

TEGOLA BLAUGRANA – Xavi, nel preparare i prossimi impegni del suo Barcellona (tra cui la doppia sfida in Champions League con l’Inter), dovrà fare a meno di una pedina fondamentale nel reparto difensivo. Jules Koundé, uscito al 23′ della sfida tra Francia e Austria di Nations League per infortunio. L’ex Siviglia ha riportato una lesione di primo grado ai flessori, che lo porterà a stare lontano dai campi per un periodo che va dalle 4 alle 5 settimane. Tegola per il Barcellona, che dovrà far meno del suo difensore per gli impegni contro Inter e soprattutto nel Clásico contro il Real Madrid. Nella migliore delle ipotesi potrebbe tornare il 26 ottobre.

Fonte: AS