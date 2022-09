Scarnecchia: «Inter corazzata, piano con i giudizi. Handanovic salvatore»

Nonostante il momento non brillantissimo messo in mostra dall’Inter in questo inizio di stagione, sono in molti a sostenere come la squadra possa riprendersi e tornare ai suoi livelli. Tra questi l’ex calciatore e allenatore Roberto Scarnecchia che – attraverso le frequenze di Radio Sportiva – ha elogiato squadra, tecnico e Samir Handanovic.

CORAZZATA – Scarnecchia si è espresso così sui malumori nell’ambiente Inter, specialmente tra i tifosi: «Quando c’è stato il mercato tutti erano felici del ritorno di Lukaku ed entusiasti di un allenatore giovane che aveva dato la sua impronta alla squadra lo scorso anno. Bisogna dire che in questo momento tante squadre non stanno andando bene. C’è una situazione di equilibrio che va accettata. Non è vero che Marotta ha fatto una campagna acquisti che non va bene, così come Inzaghi non è diventato improvvisamente un allenatore scarso. L’Inter è una corazzata che farà bene sia in Italia che in Europa. È chiaro che ora i tifosi cerchino dei motivi per il momento no, ma può essere semplicemente un momento di condizione precaria. Ricordiamo che tante squadre hanno fatto anche la preparazione in vista del Mondiale. Vedo una squadra molto forte».

DECISIVO – Tra i giocatori dell’Inter più criticati c’è sicuramente il portiere Samir Handanovic. Che però Roberto Scarnecchia ha voluto non soltanto difendere, ma anche elogiare con le sue parole: «Nelle prime partite di campionato Handanovic ha salvato molte volte il risultato e la porta dell’Inter. Mi ricordo molto i suoi interventi. Criticarlo è secondo me ancora molto prematuro».