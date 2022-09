Inter-Roma, buone notizie per Inzaghi in vista del match contro i giallorossi

Simone Inzaghi sorride in vista del big match di campionato tra la “sua” Inter e la Roma, prevista dopo la sosta per le Nazionali.

LAUTARO MARTINEZ – Secondo quanto riportato da SportMediaset, arrivano delle buone notizie per Simone Inzaghi in vista di Inter-Roma. Lautaro Martinez è andato in gol con l’Argentina contro l’Honduras dopo un digiuno di quasi un mese.

LUKAKU – Alla Pinetina invece Romelu Lukaku continua nel lavoro personalizzato sul campo, ma con sempre maggiore intensità. L’attaccante belga scalpita per fare ritorno in campo. Nei prossimi giorni, prima di ricominciare a lavorare in gruppo, sarà sottoposto a degli accertamenti strumentali per controllare che la distrazione ai flessori della coscia sinistra sia stata del tutto assorbita e scongiurare eventuali ricadute. Le sensazioni sarebbero buone e il giocatore dovrebbe esserci contro la Roma.

CALHANOGLU – Maggiore cautela invece per Hakan Calhanoglu. Quest’ultimo, reduce da una distrazione muscolare al flessore della coscia sinistra, nell’ultimo allenamento ha svolto lavoro personalizzato sul campo. Il centrocampista turco starebbe bruciando i tempi e nei prossimi giorni si dovrebbe capire se riuscirà ad esserci per il big match contro la squadra giallorossa. Più probabile per lui un ritorno in campo per la partita di Champions League contro il Barcellona.

Fonte: SportMediaset.it