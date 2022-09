Dzeko -1, quale migliore occasione di Inter-Roma? Ma dipende da Lukaku

Edin Dzeko, dopo aver fornito un’altra buonissima prestazione con la Bosnia coronata da un assist (vedi report), si prepara ad affrontare il suo passato. Inter-Roma è infatti una sfida importantissima per lui. Un’occasione per raggiungere finalmente l’obiettivo dei 100 gol in Serie A, ma tutto dipende dalle condizioni di Romelu Lukaku.

MENO UNO – Arrivato a quota 99, manca un solo gol in Serie A a Edin Dzeko per tagliare il prestigioso traguardo delle 100 reti segnate. L’attaccante nerazzurro arriverà a Inter-Roma di sabato dopo gli impegni con la Bosnia. Il primo dei quali si è concluso – ieri – nel migliore dei modi. Una vittoria per 1-0 sul Montenegro grazie anche al suo assist decisivo per il sigillo di Demirovic, che vale il primo posto nel girone e la promozione matematica alla Lega B della Nations League.

SCELTE DI FORMAZIONE – La possibilità che Edin Dzeko possa trovare il 100esimo gol in Serie A proprio ai danni della Roma dipende molto da un fattore non trascurabile. Ovvero le condizioni di Romelu Lukaku, ancora alle prese con il recupero dopo l’infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane. Se dovesse essere al 100%, non ci sono dubbi sul fatto che proprio lui tornerà in campo da titolare al fianco di Lautaro Martinez per cercare di scardinare la difesa della Roma. Ma, considerando anche il seguente impegno contro il Barcellona in Champions League, sicuramente Dzeko avrà la sua occasione per giocare quantomeno uno spezzone di gara. E centrare il suo tanto ricercato obiettivo.