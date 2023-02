Koundé: «Champions League, squadre forti! Europa League una lezione»

Dopo l’eliminazione del Barcellona in Europa League per mano del Manchester United, il difensore blaugrana Jules Koundé ha parlato dell’accaduto. Facendo anche il parallelo con la prima eliminazione europea in stagione, quella in Champions League per mano di Inter e Bayern Monaco

DOPPIA ELIMINAZIONE – Jules Koundé non è soddisfatto dopo l’eliminazione dall’Europa League, che arriva dopo l’uscita ai gironi di Champions League contro Inter e Bayern Monaco. Queste le parole del difensore blaugrana dopo la sconfitta contro il Manchester United: «Eravamo scontenti già dall’essere usciti dalla Champions League, anche se lì le squadre sono ovviamente più forti. Dobbiamo prendere quest’altra eliminazione come una lezione e come uno step di crescita».