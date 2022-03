Klopp: «Liverpool-Inter, non siamo dei buoni perdenti. Ragazzi dicevano…»

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato della sconfitta dei Reds contro l’Inter nella partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

SCONFITTA – Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato alla vigilia della partita contro il Brighton tornando anche sulla sconfitta contro l’Inter nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. «Non siamo dei buoni perdenti. Di solito dopo la partita faccio un piccolo discorso, di solito è piuttosto bello! Ma contro l’Inter è stato un po’ diverso. Ma io ero di umore migliore rispetto ai giocatori e avevo perso anche io! I ragazzi dicevano: “Abbiamo perso”. Io pensavo: “Ci siamo qualificati”. Sono sicuro che mostreremo una reazione. Se non difendi bene contro il Brighton avremo un problema. Il nostro contropressing non è stato nemmeno vicino a quello che mi aspettavo contro l’Inter. Abbiamo perso ma avremmo potuto vincere con tutte le occasioni che abbiamo avuto. Abbiamo avuto problemi nel gioco, ma dobbiamo dimostrare che conosciamo che c’è un modo in cui possiamo causare problemi a ogni squadra del mondo».

Fonte: Twitter Anfield Watch