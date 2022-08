Kjaer fuori per infortunio, derby fra tre giorni: salta Milan-Inter?

Kjaer è uscito per infortunio nel corso di Sassuolo-Milan, partita in corso in questo momento e che anticipa di tre giorni l’Inter (vedi live). Il difensore rischia quindi di saltare il derby.

NUOVO STOP – Dopo un grave infortunio al ginocchio che gli ha fatto chiudere anzitempo la scorsa stagione Simon Kjaer è tornato titolare oggi. Lo ha fatto in Sassuolo-Milan, ma il suo turno infrasettimanale di Serie A si è chiuso anzitempo. All’80’ il difensore ha chiesto il cambio, con Pierre Kalulu al suo posto. Le prime informazioni parlano di fastidio alla coscia destra per Kjaer, a questo punto inevitabilmente in dubbio per il derby Milan-Inter sabato alle 18.