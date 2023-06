Kakà: «Manchester City-Inter, ogni dettaglio conta. Una delle chiavi…»

Kakà, ex centrocampista offensivo del Milan, ha parlato in vista della finale di Champions League, Manchester City-Inter.

SFIDA – Queste le parole di Kakà, ex centrocampista offensivo del Milan, dalla PlayStation House di Istanbul in vista della finale di Champions League, Manchester City-Inter. «Quale sarà la sfida più importante per decidere la finale? Penso – si legge sul sito ufficiale della UEFA – che sarà tra Haaland e Onana».

GIOCATORI DECISIVI – Kakà ha continuato. «Due giocatori di ogni squadra che potrebbero essere decisivi. Gündoğan e Haaland, Lautaro e Lukaku: possono decidere i dettagli di una partita».

CHIAVI – Kakà ha spiegato. «Qual è l’importanza di essere preparati mentalmente e pronti emotivamente per una partita così importante? È molto importante perché ogni dettaglio conta in una finale come questa. Essere lucidi mentalmente è una delle chiavi per vincere una finale di Champions League».