Vlahovic delude: San Siro è la sua bestia nera. Non si sblocca – TS

San Siro, l’Inter e l’atmosfera nerazzurra hanno offuscato Dusan Vlahovic e la sua Juventus. L’attaccante serbo fallisce un altro grande appuntamento e resta ancora una volta a secco. Tanta delusione. E Tuttosport ci parla di un dato.

OFFUSCATO – Dusan Vlahovic, l’ennesima stoccata. San Siro, la Scala del Calcio, sono off-limits. L’attaccante serbo, che esordì da ragazzo proprio al Meazza con la maglia della Fiorentina, non riesce a godersi le partite in quel di Milano. Qualsiasi sponda che sia, l’attaccante della Juventus trova sempre un due di picche. Ieri, come ribadito da Tuttosport, l’ennesima delusione in quel di San Siro dove è rimasto ancora a secco nella gara tra Inter e Juventus. Anzi, l’occasione di segnare era arrivata, ma lo stop è stato deludente. Con il derby d’Italia di ieri sera, sono ben dieci le partite a San Siro senza andare in rete. Per un attaccante della sua portata sono una quantità enorme: sarà ancora più difficile accettare l’errore di ieri sera a tu per tu con Yann Sommer alla mezz’ora. A fare da cornice a Vlahovic anche il bilancio che va in negativo. Per lui, zero gol nelle ultime dieci, cinque sconfitte, quattro vittorie e un pareggio.

STOP – Da grande atteso a una serata che ricorderà in negativo per tanto tempo. Dall’altro lato invece, un Lautaro Martinez che nella classifica marcatore lo ha staccato e potrebbe a breve anche doppiarlo. 19 gol per l’interista, solo 12 invece per l’ex Fiorentina. Con una Juventus che gioca e si rintana, ieri probabilmente Dusan Vlahovic ha sentito la pressione più di ogni altro. Dopo venti minuti di fuoco, il serbo si prende anche il giallo per qualche protesta di troppo.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini