Inter-Juventus, Calhanoglu stellare! Uno solo sotto il 6: pagelle – CdS

L’Inter ha vinto contro la Juventus per 1-0, allungando in classifica sui bianconero. Fra i migliori della gara c’è certamente Calhanoglu, che illumina San Siro con le sue giocate. Solo un’insufficienza. Le pagelle nell’edizione odierna del Corriere dello Sport

PAGELLE – L’Inter, con il successo sulla Juventus, ha consolidato il primato in classifica in Serie A. La prova di carattere della squadra di Inzaghi si riflette sulle pagelle dell’edizione odierna del Corriere dello Sport. La palma di migliore, secondo il quotidiano, la merita Calhanoglu (8): il turco è una luce per gli occhi di Inzaghi. Le sue giocate ed i suoi lanci lo confermano come miglior regista del campionato. Voto alto anche per Pavard (7): elegante, concreto e tatticamente impeccabile. Molto attivo anche in fase offensiva, è lui in acrobazia a propiziare l’autogol di Gatti. Voti alti anche per Barella (7) e Dimarco (7): il centrocampista si inserisce meno del solito ma solo una grande parata di Szczesny gli nega il gol. L’esterno vince il confronto diretto con Cambiaso. Una sola insufficienza, per altro per uno dei calciatori entrati nella ripresa: Arnautovic (5,5), su cui pesa l’errore sotto porta su assist di Dumfries.

Fonte: Corriere dello Sport – Alberto Polverosi