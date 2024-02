Allegri ammette: «Inter poteva raddoppiare. Buttate occasioni»

Allegri dopo Inter-Juventus è tornato a commentare la vittoria dei nerazzurri a San Siro. Il tecnico bianconero in un’intervista a GR 1 Sport ammette la superiorità dei nerazzurri.

ANALISI ONESTA – Massimiliano Allegri analizza così la partita vinta dall’Inter contro la sua Juventus: «Il primo tempo è rimasto bloccato, c’è stato il gol, poi l’occasione di Thuram in contropiede e una per noi con Vlahovic. Nel secondo tempo potevano fare il 2-0, noi potevamo fare l’1-1 buttando qualche palla di troppo vicino l’area, però i ragazzi hanno fatto una buona prestazione. L’Inter merita il primato in classifica, però gli episodi decidono spesso le partite e questo è il bello del calcio. Da tre anni la Juventus non giocava una partita del genere, queste partite vanno gestite in maniera diversa, ma fa parte della crescita della squadra. Dobbiamo continuare il nostro percorso per andare in Champions League».