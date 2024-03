La Juventus cade a Napoli e ora l’Inter può ancora allungare!

Finisce 2-1 Napoli-Juventus. I bianconeri cadono al Maradona e rischiando di precipitare a -15 dall’Inter se domani i nerazzurri dovessero vincere col Genoa.

GIOIA AZZURRA − Luci al Diego Armando Maradona per la sfida tra il Napoli e la Juventus. Match sempre molto sentito dalle parti di Fuorigrotta. Entrambe le squadre sono reduci da due vittorie: gli azzurri dalla roboante goleada per 6-1 a Sassuolo e i bianconeri dal 3-2 al fotofinish contro il Frosinone. Match subito combattuto e intenso. La prima palla-gol è della Juventus con Vlahovic, che al 10′ colpisce di testa su cross di Chiesa, non trovando di pochissimo il secondo palo. Al 24′, è Di Lorenzo a rispondere con una conclusione di destro dal limite dell’area, ma pallone alto sopra la traversa. Tre minuti più tardi, ci prova Politano, bravo Szczesny bloccarla. Al 33′ super occasione per Vlahovic: Chiesa verticalizza per il serbo, che va col pallonetto prendendo il palo. Sfortunato. Nel finale, però cresce il Napoli: prima c’è l’occasione di Olivera con Alex Sandro che salva sulla linea e poi al 43′ Kvaratkshelia trova l’acuto vincente con un bellissimo destro di controbalzo. Un minuto più tardi, subito chance per pareggiarla, ma Vlahovic in serata no sbaglia clamorosamente davanti Meret. Nella ripresa, la Juventus si riversa in avanti alla ricerca del pareggio e nei primi 8′ sfiora il gol con Cambiaso e Vlahovic. All’81’ arriva l’1-1 di Chiesa: l’attaccante si mette in proprio e poi con un gran diagonale trafigge Meret. Ma l’equilibrio dura pochissimo al Maradona perché Nonge entra e fa fallo da rigore su Osimhen. Dal dischetto, va il nigeriano che si fa fermare da Szczesny, ma sulla ribattuta Raspadori la insacca per il 2-1.