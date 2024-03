VIDEO – Verona-Sassuolo 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Sassuolo, partita delle 12.30 della ventisettesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo stadio ‘Marcantonio Bentegodi’ di Verona.



VITTORIA PESANTE − Verona-Sassuolo 1-0 nella partita delle 12.30 della ventisettesima giornata di Serie A. Match molto combattuto sin dai primi minuti di partita. La prima palla-gol è di marca neroverde con Thorstvedt, che fa esplodere un sinistro su cross di Berardi, ma bravo Montipò a chiudere la porta. Dalla seconda parte del primo tempo cresce la prestazione dei padroni di casa, che prendono sempre più campo e impensierendo Consigli. Al 26′, è Henry a sfiorare il gol del vantaggio, ma la sua conclusione esce di poco. Nel finale, doppia clamorosa occasione per gli scaligeri, prima con Lazovic e poi con Cabal. Bravissimo e decisivo Consigli in entrambi i casi. Nella ripresa, il canovaccio cambia: il Sassuolo fa la partita e il Verona aspetta e riparte. Al 56′, Berardi su punizione spaventa Montipò. Ma quattro minuti più tardi l’attaccante della Nazionale è costretto ad uscire per un brutto infortunio al tendine d’Achille. C’è apprensione anche in vista di Euro 2024. Il Sassuolo subisce moralmente il colpo e al 78′ Matheus Henrique si fa scippare palla sulla trequarti dando a Swiderski la possibilità di essere lanciato a rete. Il polacco davanti Consigli svirgola ma non sbaglia, realizzando il suo primo gol in Serie A.

