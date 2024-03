Oblak: «Dobbiamo dare tutto contro l’Inter, ci serve ambizione»

Oblak carica il suo Atletico Madrid, che oggi ha vinto contro il Betis Siviglia 2-1. A 10 giorni dalla sfida contro l’Inter, il portiere si è espresso così a Marca.

AMBIZIONE − Jan Oblak dopo Atletico Madrid-Betis Siviglia si è espresso anche in vista dell’Inter: «Il calcio cambia molto rapidamente da partita a partita. Giovedì eravamo delusi e non siamo riusciti ad arrivare in finale, abbiamo perso l’occasione e per il futuro la squadra deve crederci, avere ambizione, dobbiamo essere sempre ambiziosi per ottenere risultati più grandi, se pensiamo di essere quarti in campionato non va bene, dobbiamo pretendere di più. Dobbiamo dare tutto contro l’Inter, fare il possibile in Champions, puntare al campionato più in alto possibile».