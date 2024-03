Atletico Madrid, vittoria di misura sul Real Betis! Morata fa e disfa

L’Atletico Madrid ha battuto il Real Betis 2-1. Vittoria di misura per i rivali europei dell’Inter con Morata protagonista in positivo e in negativo

VITTORIA – L‘Atletico Madrid, dopo l’eliminazione in Copa del Rey contro l’Athletic Club, torna a vincere: i colchoneros battono per 2-1 il Real Betis. Ad aprire le marcature, all’8′, una sfortunata autorete dell’estremo difensore dei biancoverdi Rui Silva. A questo punto sale in cattedra Morata: al 28′ lo spagnolo prima sbaglia il rigore procuratosi, poi rimedia trovando al 42′ la rete del 2-0. Nella ripresa gli ospiti accorciano le distanze con William Carvalho ma la squadra di Simeone gioca meglio e riesce a gestire il vantaggio sino alla fine. Nel prossimo turno i madrileni sfideranno il Cadiz, prima della sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro l‘Inter.