Lo Spezia di Esposito muove la classifica! Pareggio col Bari

Finisce 1-1 Bari-Spezia. Tutto succede tutto nella ripresa, con le reti realizzate in 5′. Fiducia per Francesco Pio Esposito, in campo per 90′

PUNTO A TESTA − Un pari per lo Spezia di Francesco Pio Esposito, partito titolare nella sfida del ‘San Nicola’ contro il Bari. Succede tutto nella ripresa con la rete degli ospiti di Mateju al 50′, che sfrutta uno splendido lancio di Jagiello e batte Brenno. La riscossa dei padroni di casa non si fa attendere con Sibilli che, appena 6 minuti dopo, trova la rete del pareggio con una botta dalla distanza deviata da Hristov e che si insacca alle spalle di Zoet. Il prestito Inter Esposito, in campo per 90′, non riesce ad incidere nel match.