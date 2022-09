Juric, allarme Torino: stop Ricci lungo? Altri 2 acciaccati. L’Inter osserva

Il Torino, oltre alla sconfitta netta con l’Atalanta di giovedì sera (vedi highlights), deve fare i conti anche con l’infermeria. Oltre a Ricci che si è fermato durante il riscaldamento di Bergamo, a forte rischio altri due giocatori. Dopo il Lecce c’è l’Inter

CASA GRANATA − L’Inter osserva la situazione in casa Torino. Sabato prossimo, infatti, i nerazzurri giocheranno contro i granata sempre alle ore 18.00. Juric, oltre al sorriso amaro di Bergamo, deve fare i conti con l’infermeria. Si è fermato Samuele Ricci, il quale si è sottoposto a degli esami strumentali. Questa la diagnosi: “Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il centrocampista, infortunatosi nel riscaldamento prima della partita di Bergamo, hanno evidenziato un interessamento distrattivo del muscolo soleo di sinistra, che verrà rivalutato settimana per settimana”. Oltre al centrocampista, il quale ha già iniziato le terapie, nell’ultima giornata la squadra di Juric ha svolto lavoro di scarico con Singo che si è allenato in modo personalizzato. In terapia anche il russo Miranchuk. Per tutti e tre sia Lecce che Inter sono a fortissimo rischio. Potrebbe recuperare il solo Singo ma il condizionale è d’obbligo.