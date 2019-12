Julio Cesar: “Inter, che emozione il Mondiale per Club. In Sud America…”

Julio Cesar è stato uno dei principali artefici dei trionfi dell’Inter tra il 2006 ed il 2010. L’ex portiere brasiliano è stato protagonista anche della vittoria del Mondiale per Club nel 2010. Julio Cesar, scelto per portare il trofeo del Mondiale per Club, nel corso di una lunga intervista rilasciata al sito ufficiale della FIFA, ricorda la vittoria del trofeo con i nerazzurri, festeggiato caldamente con i compagni sudamericani.

EMOZIONE – Julio Cesar si dice emozionato per il compito assegnatogli dalla FIFA: «Ero davvero felice ed emozionato quando ho scoperto che la Fifa mi ha detto che potevo toccare il trofeo che ho vinto nel 2010 con l’Inter. È un onore e un grande piacere per me andare in campo con il trofeo, chiederò a mia moglie e ai miei figli di registrare questo momento perché adesso sono a Lisbona, quindi spero che quando mi guarderanno in TV non dimenticheranno di immortalare il momento! Grazie alla Fifa per l’opportunità».

RICORDI – L’ex portiere dell’Inter ricorda i festeggiamenti in seguito alla vittoria, spiegando cosa significa questa competizione per il Sud America: «In Sud America questo torneo è enorme, più importante della Libertadores. Così, quando ho avuto l’opportunità di vincere questa competizione con l’Inter, visto che sono brasiliano, ho festeggiato moltissimo con i miei connazionali Lucio e Maicon, così come i giocatori argentini. Per il Sud America significa molto».

Fonte: fifa.com