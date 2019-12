Parisi: “Kulusevski? Trattativa con l’Inter. Vidal pronto. Marcos Alonso…”

L’Inter a gennaio proverà a rinforzare la squadra per concludere la stagione nel migliore dei modi. Fabio Parisi, noto procuratore sportivo, ospite su “TMW Radio” nel corso di “Microfono aperto” ha parlato anche del possibile mercato dell’Inter, in particolare Dejan Kulusevski, Arturo Vidal, Rodrigo De Paul e Marcos Alonso.

MERCATO INTER – L’Inter si guarda in giro e valuta le possibili operazioni in vista del mercato di gennaio, tra i diversi nomi fatti, ci sarebbero quelli del talento dell’Atalanta in prestito al Parma, Dejan Kulusevski. Ma anche De Paul dell’Udinese, Arturo Vidal che Antonio Conte conosce bene, così come Marcos Alonso che ha già allenato al Chelsea. Di questi giocatori ne ha parlato Fabio Parisi, noto procuratore sportivo: «Per gennaio non lo so. Per Kulusevski c’è una trattativa intavolata con l’Atalanta per giugno. De Paul lo stimo molto, ma non so se abbia le caratteristiche che chiede Conte, che vorrebbe più un centrocampista in grado di inserirsi bene senza palla con una certa forza fisica. Vidal già è un giocatore più fatto. Alonso potrebbe essere uno in orbita Inter, anche per il fatto che il Chelsea potrà operare di nuovo sul mercato».