Florenzi, riflessioni in corso: Fiorentina pronta. Inter che fai?

Condividi questo articolo

Florenzi potrebbe lasciare la Roma. Il giocatore giallorosso oggi giocherà titolare contro la Fiorentina, ma il suo futuro resta in bilico. Ecco le ultime su quello che è anche un obiettivo dell’Inter

ATTESA – Angelo Mangiante, giornalista di “Sky Sport” al seguito della Roma, ha parlato del futuro di Alessandro Florenzi dal “Franchi” di Firenze: «Per Florenzi ci sono delle riflessioni in corso. Se troverà più spazio potrebbe rimanere, ma se dovesse capire di essere una terza scelta dopo i ritorni di Spinazzola e Santon andrà via. Occhio alla Fiorentina visto che Montella lo stima tantissimo e ha anche buoni rapporti con Pradè».

INTER? – Da capire quindi se in caso di decisione del giocatore di andar via verrà fatta anche un’offerta da parte dell’Inter con Antonio Conte che stima molto il giocatore avuto in nazionale e che potrebbe coprire due ruoli in cui i nerazzurri interverranno a gennaio.