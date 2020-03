Julio Cesar: “Amo l’Inter e i suoi tifosi, meritano di vincere. Handanovic…”

Condividi questo articolo

Nella seconda parte dell’intervista ufficiale ai canali della “FIFA” (QUI la prima parte), Julio Cesar ha parlato nuovamente del suo amore per l’Inter e delle sue speranze di veder trionfare nuovamente i nerazzurri. Un commento, poi, anche sulle prestazioni di Samir Handanovic.

VOGLIA DI VINCERE – Non ha dimenticato l’Inter e i suoi tifosi Julio Cesar, così come i tifosi nerazzurri non hanno dimenticato lui. Interrogato sulle possibilità di vittoria della squadra allenata da Antonio Conte, l’ex portiere brasiliano ha risposto in questo modo, esprimendo ancora una volta tutto il suo amore per questi colori: «Quando rivincerà il campionato l’Inter? Devo essere onesto, non lo so. Questa stagione è molto difficile. La Juventus ha vitto otto anni di seguito, ma lo spero tanto. Amo l’Inter e i suoi tifosi, meritano di vincere. Spero che l’Inter possa presto trionfare in Serie A».

SOTTOVALUTATO – Un commento poi da parte di Julio Cesar anche per colui che lo ha sostituito nel 2012 tra i pali della porta nerazzurra: «Handanovic penso che sia uno dei cinque migliori portieri al mondo. È fantastico, in questi anni sta facendo molto bene. Penso che la gente e i media non parlino abbastanza di lui. Quando è arrivato all’Inter non stava giocando in Champions e questa competizione è ciò che ti aiuta a farti conoscere, soprattutto se fai grandi parate».