Lautaro Martinez nella lista del Real Madrid: caccia al futuro numero 9

Secondo quanto riporta l’edizione online del quotidiano sportivo spagnolo Marca, il Real Madrid avrebbe inserito Lautaro Martinez dell’Inter nel lotto dei possibili futuri attaccanti per rinforzare la squadra, insieme a nomi del calibro di Erling Haaland del Borussia Dortmund e di Timo Werner del Lipsia.

CORTEGGIATO – Lautaro Martinez piace al Real Madrid. Secondo le notizie che arrivano dalla Spagna, dunque, non ci sarebbe soltanto il Barcellona sull’attaccante argentino. Il problema per i blancos, però, sorge dal momento che il numero 10 dell’Inter è extracomunitario, anche se dal prossimo anno potrebbe diventare comunitario. Il giocatore rientra in un lotto di attaccanti che la squadra della capitale spagnola sta seguendo con molto interesse, tra i quali rientrano anche il norvegese Erling Haaland del Borussia Dortmund e il tedesco Timo Werner del Lipsia. Importante per i madrileni sarà anche valutare le caratteristiche del futuro numero nove: l’attaccante nerazzurro e Werner, per esempio, sono più abili nel cercare la conclusione a rete da diverse posizioni, mentre l’attaccante norvegese ex Salisburgo è più concreto dei due nel trovare il gol.