Juan Jesus: «Razzismo? Le persone con certi atteggiamenti possono ferire»

Juan Jesus prima della partita tra Inter e Napoli aveva parlato del tema del razzismo con un ragazzo delle giovanili azzurre. Il suo messaggio.

CONTRO IL RAZZISMO − Juan Jesus insieme ad un ragazzo del settore giovanile del Napoli: «Chi fa razzismo ha un cervello piccolo, bisogna essere forti, le leggi non vengono rispettate. Purtroppo è una situazione che viviamo da tanto tempo. Le leggi non vengono rispettate. Noi siamo tutti uguali, bianchi, neri, gialli. Siamo fatti da Dio. Dobbiamo crescere come esseri umani, visto che ci sono persone che non hanno ancora consapevolezza quanto questi atteggiamenti possano ferire. Abbiamo cuore, anima e cervello. Spero vengano fatte a breve leggi più forti per fermare tutto questo. bisogna sempre dire di aver subito un atto di razzismo, all’allenatore o a qualche dirigente, poi loro possono fare altro». Queste le parole del brasiliano in un video pubblicato dal club alcuni minuti fa. Il filmato è stato girato il 15 marzo, dunque, due giorni prima dell’accadimento con Francesco Acerbi durante Inter-Napoli.