Joao Pedro toglie il Cagliari dall’ultimo posto: prima vittoria per Mazzarri

Il Cagliari si sblocca. Prima vittoria per Mazzarri, che batte 3-1 la Sampdoria nell’anticipo mattutino di Serie A. Joao Pedro decisivo con una doppietta, infortunio per Dalbert.

PRIMA VOLTA – Dopo otto giornate di Serie A vince anche il Cagliari. I sardi erano rimasti l’unica squadra di questo campionato ancora a secco: 3-1 alla Sampdoria. Quattro minuti per l’immediato vantaggio: contrasto fra Dalbert Henrique e Omar Colley, la palla arriva a Keita Baldé Diao che da sinistra crossa per il colpo di testa nell’area piccola di Joao Pedro sul secondo palo. L’assistente dà un fuorigioco del senegalese, ma non è così e dopo due minuti di controllo VAR l’1-0 diventa realtà. Nella circostanza Dalbert si fa male: il difensore in prestito dall’Inter esce all’11’ e rientra in panchina con una vistosa fasciatura al ginocchio sinistro. Un minuto dopo discesa centrale di Antonio Candreva, destro a giro e palo. La partita si mantiene sempre vivace anche dopo il primo quarto d’ora di fuochi d’artificio: al 74’ Martin Caceres raccoglie al limite una punizione respinta e col destro, complice anche una leggera deviazione di Morten Thorsby, raddoppia. Proprio Thorsby, all’82’, riapre di testa nell’area piccola su un corner battuto corto, con la difesa del Cagliari colta alla sprovvista. Finale di sofferenza per i rossoblù, con Colley che all’89’ ha la palla del 2-2 ma incorna a lato nell’area piccola su cross di Candreva. Nel primo dei quattro minuti di recupero punizione battuta dentro, Francesco Caputo si libera di Ceppitelli e Alessio Cragno fa un miracolo. Chiede un rigore l’allenatore della Sampdoria Roberto D’Aversa, che eccede nelle proteste e viene espulso. A venti secondi dalla fine del recupero lancio per Nahitan Nandez che prende il tempo all’ex Nicola Murru, assist per Joao Pedro e il brasiliano fa doppietta. Cagliari che lascia l’ultimo posto.