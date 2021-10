Inter, archiviare subito la sconfitta con la Lazio. Ricompattare il gruppo

L’Inter deve digerire, e in fretta, la sconfitta subita contro la Lazio. Sono in arrivo sfide importanti da non fallire: obiettivo di Inzaghi ricompattare il gruppo

ARCHIVIARE – L’Inter deve dimenticare, e in fretta, il tonfo dello “Stadio Olimpico” contro la Lazio. La squadra è apparsa nervosa ed incapace di gestire al meglio la tensione di un match che, si sapeva, sarebbe stato complicato dal punto di vista sia tecnico che ambientale. Il tour-de-force che attende la squadra, però, non ammette cali di tensione: l’Inter ha il potenziale per fare bene in stagione e per proseguire il percorso in Champions League, ed, in tal senso, le prossime due sfide in programma contro Sheriff e Juventus, saranno decisive.

RICOMPATTARE – Tante volte, l’Inter, nella sua storia, ha saputo tirar fuori il meglio dal peggio. La sconfitta dell’Olimpico deve essere il punto di partenza della nuova stagione, con Inzaghi che dovrà essere bravo a trasformare la rabbia per la sconfitta dell’Olimpico in furore agonistico. L’Inter ha il potenziale per difendere il tricolore sino alla fine e per provare a strappare la qualificazione agli ottavi di Champions League.