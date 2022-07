Jeda: «Non so come l’Inter possa trattenere Skriniar. Qualcosa il PSG fa»

Jeda è pessimista sulla possibilità che Skriniar rimanga all’Inter. L’ex attaccante, ospite di Sportitalia, sostiene che il pressing del PSG alla fine riuscirà ad andare a conclusione.

UN GROSSO RISCHIO – Per Milan Skriniar continua l’attesa (vedi articolo), ma secondo Jeda il passare dei giorni non è proprio alleato dell’Inter: «Io penso che comunque, siccome il PSG è interessato ed è molto deciso, poi se si andrà avanti con questa operazione alzerà la posta. Lo vuole e non da oggi, se non volesse avrebbe già virato su un altro giocatore. Se ha puntato quello… il difensore a cui loro puntano è Skriniar, e da molto. Sarà difficile per l’Inter trattenere il giocatore, credo che a sessanta e qualcosa il PSG arriverà. Magari sta tirando un po’ la corda, però per come la vedo non so come l’Inter possa avere la forza di trattenere Skriniar».