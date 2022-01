Jeda: «Inter, Conte ha lasciato eredità a Inzaghi. Giocatori tutti coinvolti»

L’Inter ha dimostrato grande carattere in questo inizio di 2022, vincendo tre partite allo scadere inclusa quella di ieri col Venezia. Da Calcio Weekend su Sportitalia, l’ex attaccante Jeda ritiene che Inzaghi abbia sfruttato il solco tracciato da Conte.

PROGREDITO – Questa l’analisi di Jeda: «L’Inter ha dimostrato una mentalità forte. Antonio Conte ha lasciato un’eredità che Simone Inzaghi, con grandissima intelligenza, sta portando avanti. Aver tenuto botta con l’Atalanta, una squadra che corre per novanta minuti, credo che abbia permesso all’Inter di dimostrare di essere una squadra che sa interpretare i momenti e le partite difficili. Complimenti a Paolo Zanetti per quello che sta facendo al Venezia, è da ammirare. Sono contento per lui che si sta dimostrando un allenatore di prospettiva, ha messo l’Inter in grandissima difficoltà. Il grande merito di Inzaghi è che, secondo me, lui ha capito dove andava a finire e qual è l’obiettivo dell’Inter. Ha coinvolto tutti i giocatori in un progetto che va avanti: ha tutta la rosa a disposizione, è una cosa fondamentale per lui».