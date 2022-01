Breda: «Inter brava a leggere e cambiare. Inzaghi lavoro fantastico»

L’Inter ha avuto più difficoltà del previsto per battere il Venezia, con Dzeko che ha deciso al 90′ (vedi highlights). L’allenatore ed ex centrocampista Breda, ospite di Calcio Weekend su Sportitalia, elogia quanto fatto da Inzaghi.

RISISTEMATA – Roberto Breda parla di come i nerazzurri hanno dovuto gestire il match col Venezia: «Successo al 90′? L’Inter è stata brava a leggere e cambiare: quando vai in difficoltà devi cercare soluzioni diverse. Il secondo gol è su cross, con la bravura di Edin Dzeko che è devastante in area. È tornato al gol dopo tante partite ma è un giocatore devastante. Con Antonio Conte c’è stato un lavoro sulla mentalità, che anche nelle partite più brutte porti a casa ugualmente il risultato. Il Milan ha perso partite con le squadre più deboli: la forza dell’Inter in questo biennio è questa grande capacità. Simone Inzaghi sta facendo un lavoro fantastico e ha migliorato il gioco, però la base della mentalità dell’anno scorso fa vincere partite come questa».

PROBLEMI – Breda si sofferma sul campo del Meazza, in pessimo stato: «Credo che le difficoltà siano di due nature. Una dal punto di vista tattico: il Venezia, anche per le tante assenze, ha giocato per la prima volta con la difesa a tre. L’Inter si è trovata davanti una squadra che faceva qualcosa di diverso da quanto si aspettava, ci sta abbia avuto un po’ di difficoltà. Perché le squadre facciano bene serve ci sia una giornata no da parte di quella forte. Se poi riesce anche a vincere vuol dire che ha la mentalità vincente e che è difficile da battere. Nel calcio moderno la qualità del terreno di gioco è fondamentale: basi quello che vuoi fare nella velocità di passaggio. Quando hai un campo sconnesso sia il passaggio sia il controllo diventano deficitari e quello che fai a mille all’ora salta. Come far correre una Ferrari sulla ghiaia».