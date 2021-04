Jeda: «Conte? Ha un rischio che non vuole assolutamente correre»

Jeda pensa che Conte possa rimanere all’Inter nella prossima stagione, ma solo dopo aver ricevuto chiarezze dalla proprietà. L’ex attaccante, ospite di “Sportitalia Mercato”, parla degli scenari che dovranno essere toccati col presidente Zhang.

QUALE FUTURO? – L’arrivo di Steven Zhang, nella giornata di oggi, apre a diversi incontri (vedi articolo). Fra questi quello con Antonio Conte, che presumibilmente arriverà solo dopo l’aritmetica certezza del titolo. Secondo Jeda serve un passo da parte della proprietà: «Io penso che, nel momento in cui vinci uno scudetto, se la società non ti dà garanzie dopo è difficile anche trattenere un allenatore del genere e andare avanti con questo progetto. Chiaro che bisogna stare attenti: se l’Inter non dimostra adesso una sicurezza, e non dà situazioni concrete, c’è il rischio che qualcuno vada all’assalto dei giocatori. Questo è un rischio che Conte non vuole assolutamente correre».