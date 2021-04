Zhang a Milano per l’Inter, subito spazio a stadio e partner. Poi la squadra

Steven Zhang, come raccontato nel corso del pomeriggio, è tornato a Milano dopo oltre cinque mesi d’assenza (vedi articolo). Stando al sito di Gianluca Di Marzio i primi incontri riguarderanno lo stadio e il partner.

GIORNATE FITTE – Steven Zhang, per la prima volta nel 2021, è a Milano. Il presidente dell’Inter è atterrato stamattina, con un volo privato, e oggi ha avuto solo un breve incontro con Giuseppe Marotta e Alessandro Antonello. I confronti entreranno nel vivo da domani: il sito di Gianluca Di Marzio segnala come i primi appuntamenti siano sullo stadio e sul partner. È ovviamente da definire la questione societaria, con l’assetto che potrebbe presto cambiare (vedi articolo). Solo venerdì, invece, Steven Zhang avrà un vertice con la squadra, prima della partenza per Crotone (ma non andrà in trasferta).

Fonte: GianlucaDiMarzio.com