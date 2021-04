Paparesta: «Inter, risultato in situazione unica. Conte? Sta bene a Milano»

L’Inter è a quattro punti dalla conquista aritmetica della Serie A. L’ex arbitro Gianluca Paparesta, nel corso di “Sportitalia Mercato”, celebra i risultati fin qui ottenuti da Conte e dalla squadra, proiettandosi anche oltre.

BENE FRA I PROBLEMI – Gianluca Paparesta ritiene che l’Inter abbia fatto più del dovuto: «Credo che oggi bisogna dare merito a uno staff dirigenziale, quello dell’Inter, formato da Giuseppe Marotta, Alessandro Antonello e soprattutto Piero Ausilio. Sono riusciti a raggiungere un risultato con un gruppo in emergenza unica: mai si era visto un club campione d’Italia che non percepiva gli stipendi da mesi. Questo è stato fatto con un grande allenatore, Antonio Conte. Dopo aver dimostrato di saper vincere in Inghilterra, in Italia e con la Nazionale potrebbe dimettersi e andare dovunque. Si trova però bene a Milano».