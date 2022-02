Jacobelli: «Inzaghi scelta felice dell’Inter. Già un traguardo prestigioso»

Xavier Jacobelli – direttore di Tuttosport – ha parlato negli studi di Sky Sport del lavoro di Simone Inzaghi e degli obiettivi già raggiunti fin dal suo arrivo all’Inter.

SCELTA AZZECCATA – Così Xavier Jacobelli su Simone Inzaghi: «Inzaghi sta dimostrando quanto la scelta dell’Inter sia stata felice. Lo ha fatto sia in campionato, sia in Champions League. La qualificazione agli ottavi è molto prestigiosa e importante anche per i bilanci della società. Mi è piaciuto lo spirito con cui si è calato nel ruolo, nonché l’adesione totale dei giocatori alle sue idee. In questo momento è lui il favorito alla corsa al titolo. Ha un vantaggio considerevole, una partita da recuperare e sono tornati tutti in condizioni brillanti dalla sosta delle nazionali. Quella interista è una società che ha dimostrato una grande sintonia col tecnico anche sul mercato, con Gosens che sarà a disposizione da fine mese. Una carta in più nella volata di fine stagione».