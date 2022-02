Inter, valutazione preliminare del nuovo bond: rating ‘B’

Secondo quanto rivelato dal portale Calcio e Finanza, per il nuovo bond lanciato dall’Inter è arrivato un rating ‘B’ da parte dell’agenzia Standard and Poor’s Global Ratings.

RATING B – Bond “altamente speculativo” o “titolo spazzatura”. Questo, di base, il significato del rating preliminare B assegnato da Standard and Poor’s Global Ratings al nuovo bond da 415 milioni di euro lanciato dall’Inter. Secondo l’agenzia, l’offerta di obbligazioni garantite allevierà il rifinanziamento a breve termine. Sul lato negativo, la maggior parte del capitale rimarrà in essere alla data di scadenza (2027) esponendo i creditori a un rischio di rifinanziamento maggiore. Sempre secondo S&P – e come riporta Calcio e Finanza – le prospettive stabili riflettono l’aspettativa che l’Inter continuerà a giocare in Serie A, consentendo agli investitori di beneficiare di flussi di cassa sufficienti per soddisfare la nuova emissione di debito.

Fonte – Calcio e Finanza