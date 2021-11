Italiano: «Scudetto? Inter ancora la favorita, ieri lo ha dimostrato!»

Vincenzo Italiano dopo la vittoria maturata sabato contro il Milan, su Radio Anch’io Sport questa mattina ha parlato della partita e di chi, a detta sua, è la favorita per lo scudetto.

CONTRO IL MILAN – Italiano parla della vittoria di sabato contro il Milan: «La serata di sabato è stata bellissima, finalmente abbiamo ottenuto punti importanti in casa contro una grande che non aveva mai perso. Contro Inter e Napoli non eravamo riusciti a portare a casa punti nonostante le ottime prestazioni, meno male siamo riusciti a battere il Milan».

LO SCUDETTO – L’Inter vince contro il Napoli e resta la favorita per lo scudetto secondo Italiano: «Per me ancora l’Inter. È la squadra più forte fisicamente e qualitativamente. Ha sostituti importanti e anche la vittoria di ieri ha fatto vedere che l’Inter è la squadra che può ambire alla vittoria dello scudetto».