Italiano: «Fiorentina può crescere! Resta qualche difetto. Obiettivi in classifica…»

Vincenzo Italiano dal Viola Park, nuovo centro sportivo della Fiorentina, ha parlato degli obiettivi della squadra attualmente terza in classifica in Serie A facendo riferimento agli obiettivi stagionali, dopo la finale di Coppa Italia con l’Inter la scorsa stagione, e la sconfitta in campionato sempre contro i nerazzurri.

OBIETTIVI STAGIONALI – Vincenzo Italiano parla a proposito degli obiettivi stagionali della Fiorentina. Le sue parole a Sky Sport: «Obiettivo? Mi viene da dire che dobbiamo continuare a lavorare sui pregi che abbiamo che ci hanno permesso di partire bene quest’anno, a parte in alcune occasioni. Su qualche difetto dobbiamo cercare di migliorare, alle volte alternare 45′ bene ed altri non bene (così come ribadito nel post partita di Inter-Fiorentina, ndr). Abbiamo margini di miglioramento, siamo una squadra giovane, abbiamo tempo per crescere e migliorare. Ci teniamo questo inizio e questa classifica, dopo le finali della passata stagione».