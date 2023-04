Inzaghi miniera d’oro per l’Inter: incassati già 200 milioni! – TS

I risultati ottenuti da Simone Inzaghi nell’arco del suo operato hanno portato in dote all’Inter una cifra importante

MINIERA – TuttoSport parla di come Simone Inzaghi, attraverso i risultati sportivi ottenuti in questi due anni, abbia già portato in dote all’Inter circa 200 milioni di euro. L’accesso alla semifinale di Champions League, ad esempio, ha portato ai nerazzurri circa 93 milioni di euro. Questi soldi saranno molto utili e aiuteranno il bilancio anche in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions. Il cammino in Coppa Italia, invece, potrebbe portare ben 23 milioni in casa di vincita del trofeo il 24 maggio. Naturalmente, i ricavi provenienti dal campionato saranno di meno, ma resteranno agli atti i 26,6 milioni incassati dal secondo posto dello scorso anno.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino