L’Inter lascia in attesa Buchanan e Vicario aspettando il futuro – TS

Il mercato dell’Inter di quest’estate dipenderà molto dal raggiungimento della zona Champions e dalle eventuale cessioni

IN ATTESA – Sul TuttoSport vengono fatti i nomi di Tajon Buchanan e Guglielmo Vicario in orbita Inter. Entrambi sono profili apprezzati dalla dirigenza nerazzurra, ma il loro eventuale arrivo a Milano dipenderà da alcuni fattori. In primis se l’Inter giocherà la Champions League o no. In caso di mancata qualificazione, i nerazzurri potrebbero puntare su profili meno costosi. In seconda battuta, i loro arrivi sono condizionati dai movimenti di Andre Onana e Denzel Dumfries. Se l’esterno nel recente passato sembrava essere sul punto di partire, ora l’interesse nei suoi confronti sembra spento. Il camerunense, invece, è molto più vicino alla cessione, avendo il Chelsea in pressing da settimane.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino