Inzaghi e il fantasma di Conte. Ecco cosa servirà per scacciarlo – TS

Inzaghi vede il suo primo scudetto da allenatore. Il tecnico dell’Inter vuole vincere per completare il rimpiazzo di Conte e cancellare il suo nome, spiega Tuttosport.

FANTASMA – Simone Inzaghi è pronto a scacciarsi da dosso il fantasma di Antonio Conte, l’ultimo ad aver vinto sulla panchina dell’Inter il tanto atteso scudetto dopo un decennio di dominio della Juventus. Nella seconda annata a Milano, Conte vinse lo scudetto conquistando 91 punti grazie a 28 vittorie, 7 pareggi e 3 sole sconfitte. Un tricolore che arrivò grazie agli 89 gol segnati, secondo miglior attacco, e i 35 gol subiti, come miglior difesa. A oggi Inzaghi è in linea con questi numeri e può fare sicuramente di meglio. Mancano solo 16 punti per arrivare ai 91 della seconda Inter di Conte. Prima con 75 punti di 24 vittorie, 3 pari e un solo ko: a questo si aggiungono anche i 70 gol fatti e 13 incassati che valgono il primato di miglior attacco e difesa della Serie A.

STRISCIA – Continuando su questa striscia, come spiegato da Tuttosport, a fine stagione i punti sarebbero 102. Complice anche il percorso in Champions League dove non vuole sfigurare, magari sarà difficile raggiungere la tripla cifra. Sicuramente il muro dei 91 punti è plausibile possa essere smontato e rimpiazzato. Anche perché questa Inter ha saputo dimostrare di poter vincere in ogni condizione, anche senza Lautaro Martinez. A Bologna, Inzaghi è riuscito a portare via i tre punti con il gol di Yann Bisseck, considerato un rimpiazzo. risparmiando fatica a tanti titolari.

RECORD – Il minirecord fatto da Conte potrebbe presto essere cancellato. Questa cosa permetterebbe a Inzaghi di cacciare via il suo fantasma che aleggia da ormai tre anni. I due record più difficili da poter inquadrare sono poi i 97 punti dell’era Roberto Mancini e i 102 di Conte sulla panchina della Juventus. Un primato assoluto nella storia della Serie A. Per Inzaghi non sarà affatto facile anche perché, servirà un percorso immacolato. Da qui alla fine dell’anno con dieci vittorie consecutive per arrivare a 102 punti.

