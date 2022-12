Inzaghi: «Contro l’Inter gara fatta bene, no dubbi! Una dimostrazione»

Inter e Reggina si sono affrontate in amichevole il 22 gennaio per una sfida dal sapore particolare dato che si sono affrontati i due fratelli Inzaghi. Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Ascoli, l’allenatore amaranto torna sul test contro i nerazzurri

GRUPPO – L’Inter di Simone Inzaghi e la Reggina di Filippo Inzaghi si sono affrontare lo scorso 22 dicembre allo stadio Oreste Granillo. Il tecnico amaranto è soddisfatto nonostante la sconfitta: «La partita con l’Inter è stata l’ennesima dimostrazione di cos’è questo gruppo, che chiunque giochi sembra ci sia sempre la squadra titolare. È veramente bello quello che questo gruppo è riuscito a creare. Sono stati giorni belli, ci siamo goduti la partita e l’abbiamo fatta veramente bene ma non avevo dubbi. Menez? Abbiamo avuto cautela perché eravamo un po’ spaventati per quello che era successo, ha fatto i primi giorni della settimana a parte e chiaramente non poteva giocare con l’Inter».