Dumfries via per il bilancio, quali opzioni a destra per l’Inter? Due da valutare

Il nome di Denzel Dumfries continua a essere in voga per quanto riguarda la prossima cessione pesante per l’Inter. L’esterno destro nerazzurro è l’indiziato principale per la partenza, forse già a gennaio. Ma con un suo addio quali opzioni resterebbero?

INDIZIATO PRINCIPALE – Entro giugno 2023 l’Inter è costretta a raggiungere un +60 di bilancio. Il mercato, come nelle scorse stagioni, è fondamentale in tal senso. L’indiziato a partire resta Denzel Dumfries, che con la sua Olanda è arrivato ai quarti di finale dei Mondiali e che, arrivato a 15 milioni dal PSV Eindhoven, può anche garantire un’ottima plusvalenza. 60 milioni la richiesta degli uomini mercato nerazzurri per Dumfries, che ha su di sé l’interesse di club inglesi. Tra cui il Chelsea e il Tottenham. Che, tuttavia, non sembrano intenzionate a raggiungere determinate cifre.

ALTERNATIVE – L’Inter, in ogni caso, studia già anche le possibili alternative nel caso che Dumfries possa partire già a gennaio. Al momento, in rosa, i sostituti naturali dell’olandese sono Matteo Darmian e Raoul Bellanova. Con il primo in scadenza di contratto e il secondo ancora da riscattare dal Cagliari. In questo senso sarà necessario valutare le prestazioni e il contributo di entrambi nelle prossime partite, per capire quale possa essere la decisione per il loro futuro all’Inter. Specialmente se Dumfries dovesse poi restare fino a giugno, portando così gli uomini mercato nerazzurri a valutare con più calma chi possa essere il padrone della fascia destra dalla prossima stagione.