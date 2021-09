Inzaghi, all’Inter la garanzia che non ha mai avuto alla Lazio è la difesa – CdS

Per Inzaghi la difesa non è mai stato il punto forte, anzi, al contrario, è sempre stato uno dei reparti più “deboli” rispetto centrocampo e attacco. All’Inter raccoglie un’eredità importante, di seguito la notizia riportata dal “Corriere dello Sport”.

REPARTO TOP – Per Inzaghi la difesa è sempre stato il suo tallone d’Achille alla Lazio. Una questione di scelte, nel senso che la Lazio di Inzaghi ha sempre puntato alla qualità, aumentando il peso offensivo nel corso degli anni, aggiungendo anche qualche giocatore di qualità in attacco, ma togliendo mediani o comunque giocatori difensivi. La coperta, dunque, risultata sempre corta. Ora all’Inter la tendenza potrebbe addirittura invertirsi. Il tecnico eredità di fatto la miglior difesa nelle ultime due stagioni, e seconda miglior difesa tre anni fa, anche quando giocava a quattro. La base di parte è diversa rispetto la sua ex squadra, e questo permetterà a Simone Inzaghi di conservare la sua impronta di gioco sempre propositiva, ma senza subire in fase difensiva.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno