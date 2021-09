Italia-Lituania, emergenza Mancini: anche Sensi e Bastoni non al meglio

Italia-Lituania, in vista della sfida di questa sera in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia, tanti cambi in vista per Roberto Mancini che però dovrà fare i conti con le tante assenze. Tra questi anche Stefano Sensi e Alessandro Bastoni, inizialmente inseriti nelle probabili formazioni (vedi articolo).

EMERGENZA – Italia-Lituania, quanti cambi in programma per Roberto Mancini. Dopo il pareggio contro la Svizzera, il tecnico è pronto a cambiare tanti giocatori, ma dovrà fare i conti con le assenze. Inizialmente nelle idee di Mancini c’era quella di lanciare i due interisti, Alessandro Bastoni e Stefano Sensi, ma stando alle ultime notizie i due potrebbero non essere a disposizione del tecnico a causa di qualche problema fisico. Nel caso di Bastoni si tratta di contusione, mentre a rischio anche Stefano Sensi per un problema muscolare.