Inzaghi più flessibile nelle rotazioni, in difesa la novità è Dimarco – CdS

Secondo il “Corriere dello Sport” oggi in edicola, Simone Inzaghi più flessibile di Antonio Conte nelle rotazioni, soprattutto in difesa, dove la novità dovrebbe essere Dimarco.

ROTAZIONI – Antonio Conte aveva ridotto al minimo le rotazioni, in particolare in difesa, dove una volta trovata la quadratura con il trio titolare formato da Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni, li ha sostituiti nel corso della stagione solo in caso di infortuni o squalifiche. Da questo punto di vista Simone Inzaghi è molto più flessibile, e lo ha dimostrato già nelle prime due giornate. Da quest’anno l’alternativa top a disposizione del tecnico è Federico Dimarco, tornato dopo l’esperienza a Verona che lo ha formato definitivamente. Il calciatore si giocherà una maglia da titolare con Ivan Perisic per quanto riguarda la fascia sinistra, ma è anche una valida alternativa in difesa, in particolare nel centro-sinistra. Il mancino milanese già la scorsa stagione con la maglia del Verona ha disputato qualche partita nel ruolo di centrale.

Fonte: Corriere dello Sport