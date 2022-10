Inter-Viktoria Plzen, riaperta vendita biglietti per gara di Champions League

Mercoledì 26 ottobre alle ore 18.45 è prevista a San Siro Inter-Viktoria Plzen, quinta giornata del Gruppo C di Champions League. Il club nerazzurro ha comunicato oggi la riapertura della vendita dei biglietti.

VENDITA LIBERA – A seguire il comunicato dell’Inter con le informazioni per acquistare i biglietti per Inter-Viktoria Plzen, quinta giornata del Gruppo C di Champions League. “Esaurita la prima fase di prevendita, ecco la vendita libera per tutti. Per assistere alla sfida contro la squadra ceca sono in vendita i biglietti con prezzi accessibili e promozioni speciali per gli under 16 e gli under 30, in settori selezionati“.

ACQUISTO – “Si potrà acquistare, oltre che sul sito inter.it/tickets, anche nei punti vendita: Inter Store Milano, aperto dal giovedì al sabato con orario continuato 10:00-19:00, agli Uffici Inter dello stadio San Siro, aperti dal lunedì al venerdì con orario 10:00-12:45|14:15-17:45, e in tutti i punti vendita del circuito Vivaticket“.

SERVIZIO CLIENTI INTER – “Per informazioni e assistenza è possibile contattare il servizio clienti FC Internazionale Milano, scrivendo tramite la pagina inter.it/contattaci o telefonando al numero 02.82942000 da lunedì a venerdì (9.00-13.00 | 14.00-18.00)“.

Fonte: Inter.it