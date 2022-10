Inter, la situazione nel girone di Champions League: al Camp Nou servono punti

Con la vittoria di ieri sera, l’Inter ottiene tre punti fondamentali per la corsa agli ottavi di finale. I nerazzurri sono al secondo posto nel girone C al giro di boa. La prossima partita sarà sempre contro il Barcellona al Camp Nou. Per i nerazzurri sarebbe di vitale importanza tornare in Italia con almeno un punto

DESTINO IN CONTROLLO – L’Inter, dopo i 3 punti guadagnati ieri sera contro il Barcellona, è salita a quota 6 punti nel girone C di UEFA Champions League. I nerazzurri sono preceduti dal Bayern Monaco a punteggio pieno (qui gli highlights di Bayern Monaco- Viktoria Plzen), e seguiti proprio dai catalani, fermi a 3 punti. All’ultimo posto il Viktoria Plzen fermo a 0 punti. Per la squadra di Inzaghi saranno decisive le prossime tre partite. La prima di questo trittico vedrà scontrarsi i nerazzurri e i blaugrana. Questa volta si giocherà in casa dei blaugrana, in un Camp Nou gremito. I nerazzurri, per continuare a sognare gli ottavi di finale, dovrebbero riuscire a strappare almeno un pareggio in casa degli spagnoli. Così facendo, anche se le due squadre dovessero arrivare a pari punti al termine del girone, l’Inter sarebbe in vantaggio in virtù dello scontro diretto di San Siro. Missione difficile, ma dopo ieri sera, nulla è impossibile.