Ferrari: «Ripresa Inter ma è solo una vittoria! Inzaghi male anche con la Lazio»

Ferrari commenta la ripresa dell’Inter in Champions League con la vittoria contro il Barcellona. L’ospite di Sportitalia, però, non ha buon giudizio del lavoro di Inzaghi. Di seguito le parole riservate all’allenatore dell’Inter da parte del giornalista nello studio di “Sportitalia Mercato”.

LA CRITICA – Fabrizio Ferrari spara a zero sull’allenatore dell’Inter, anche dopo la vittoria in Champions League contro il Barcellona. Ospite di “Sportitalia Mercato”, il giornalista afferma: «È significativo il gol di Hakan Calhanoglu (vedi articolo). Nella prima parte della scorsa stagione, quando l’Inter era andata in vantaggio di quattro gol sul Milan, tra gol e assist era andato in doppia cifra. Poi, dopo, si era arenato nella seconda parte. Quindi questo può essere un segnale. Sono i corsi e i ricorsi storici della ripresa dell’Inter. Vedremo in campionato se verrà confermato. I numeri e la rosa dell’Inter dicono che ha tutto per fare meglio. Su Simone Inzaghi voglio dire che con la Lazio, alla fine, non ha fatto granché bene. Secondo me lì non sono contenti. Ha ottenuto una qualificazione in Champions in cinque anni con una rosa buonissima a disposizione. L’anno scorso, dopo il fallimento della Juventus, l’Inter era la favorita. Lui ha buttato via il campionato nel girone di ritorno, pareggiando con un Genova retrocesso, perdendo col Bologna, pareggiando con Fiorentina e Torino. Adesso è a otto punti dalle prime in classifica. Per me ha commesso degli sbagli. Questa con il Barcellona è solo una vittoria, quest’anno ha perso tre trasferte di fila in campionato». Un giudizio di certo non positivo quello espresso da Ferrari, nello studio di Sportitalia, su Inzaghi.