Inter: «Viaggio Socios prosegue. Non accompagnerà in campo ma…»

TWEET – Questo l'annuncio dell'Inter su Twitter. "Il viaggio di Socios.com e Inter prosegue. Nella prossima stagione, Socios.com non accompagnerà la squadra in campo ma continuerà ad essere dalla parte dei tifosi per garantirgli opportunità di accesso al Club senza precedenti".

Il viaggio di @SociosItalia e Inter prosegue.

Nella prossima stagione, https://t.co/unfbWI0jPd non accompagnerà la squadra in campo ma continuerà ad essere dalla parte dei tifosi per garantirgli opportunità di accesso al Club senza precedenti.#IMInter #IMPartner pic.twitter.com/a8IcPEt2Xq — Inter (@Inter) June 13, 2022

Fonte: Twitter Inter