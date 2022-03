Inter sempre più forte il legame con Milano. Nuova partnership con Cinelli

L’Inter attende sabato sera alle 18 la Fiorentina a San Siro in un match che si preannuncia equilibrato e non da sottovalutare. I nerazzurri devono tornare a vincere per tenere aperto il discorso scudetto. Intanto, sui propri canali ufficiali, il club campione d’Italia annuncia una nuova partnership con Cinelli.

LEGAME – L’Inter, in questo anno, sta in tutti i modi cercando di rafforzare i legami con la città di Milano. In questa stagione infatti sono tante le collaborazioni con brand del capoluogo lombardo mirate a rafforzare il legame con la città. Dopo Moncler e Kartell in occasione del derby con il Milan, i nerazzurri annunciano la nuova partnership con Cinelli, storica azienda che produce bici e attrezzature per esse. Ecco come presenta il nuovo accordo l’Inter sui social. «La collaborazione tra Inter e Cinelli rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo e posizionamento del brand nerazzurro, in grado di contaminare i mondi oltre il calcio e legarsi sempre di più ai marchi iconici della città di Milano. Il primo drop della collezione, disponibile da oggi sulla landing page dedicata all’indirizzo i nterxcinelli.it , comprende jersey, pantaloncini, calza e l’immancabile cappellino da ciclista. I capi sono caratterizzati da un design ispirato alla storia e all’arte di Milano. Inoltre sono impreziositi da cuciture blu a vista che richiamano la tradizione manifatturiera della città e risaltano sulla trama dell’abbigliamento da corsa. I prodotti, disponibili da oggi nella versione nera, saranno seguiti da un secondo rilascio in una differente colorazione». Per leggere il comunicato completo vai qui (vedi link).