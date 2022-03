Inter, che difesa con la Fiorentina? Inzaghi con idee diverse

Per Inter-Fiorentina Inzaghi dovrà scegliere la composizione della sua linea difensiva. Una scelta non banale come può sembrare viste le ultime partite.

DIFESA DA SCEGLIERE – Che difesa schiererà Inzaghi per Inter-Fiorentina? De Vrij è ancora alle prese col problema al polpaccio e a questo punto è improbabile che venga rischiato un suo recupero lampo. L’assenza del numero 6 apre quindi la questione. Perché le opzioni sono diverse.

CAMBIAMENTI – Inzaghi a inizio stagione aveva un criterio semplice e chiaro. In assenza di de Vrij gioca il suo sostituto naturale, Ranocchia. Una gerarchia indiscutibile, confermata anche nei big match tipo Inter-Napoli, quando pochi ci avrebbero creduto. Poi è successo che insieme all’olandese è stato assente anche l’ex capitano. E questo ha portato il tecnico a provare sia Bastoni che Skriniar nel ruolo di centrale. Entrambi hanno dato buone risposte, ma il secondo in particolare è diventato un’alternativa credibile per il tecnico nel ruolo. Tanto da cambiare le suddette gerarchie. Il che, appunto, apre il dubbio per la Fiorentina.

SCELTE POSSIBILI – Basta vedere le ultime due partite. Col Liverpool all’infortunio di de Vrij Inzaghi ha scelto di mandare in campo D’Ambrosio. Non Ranocchia. Formando la difesa con Bastoni a sinistra, Skriniar centrale e il numero 33 a destra. Una scelta dettata probabilmente dalle caratteristiche del tridente di Klopp, molto dinamico. Poi col Torino, quando molti si aspettavano una conferma di D’Ambrosio vista la grande prova ad Anfield, invece è tornato in campo Ranocchia da centrale. Due scelte diverse. Non molto chiare, per la verità. Skriniar infatti avrebbe potuto benissimo occuparsi di Belotti, col 33 sulla destra a prendere il dinamico Brekalo. Qualunque sia stata la motivazione di Inzaghi, lascia aperta ogni opzione per la sfida con la Fiorentina.