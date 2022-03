Inter-Fiorentina, de Vrij out. Brozovic vicino al recupero: oggi in gruppo – TS

Inter-Fiorentina è in programma sabato alle 18. Inzaghi, per la sfida, non avrà a disposizione de Vrij. Dovrebbe recuperare, invece, Brozovic. Le ultime dal Tuttosport

RECUPERO – Inter-Fiorentina è un crocevia fondamentale per la stagione dei nerazzurri, chiamati a ripartire al meglio in campionato dopo il deludente pareggio col Torino. Per la sfida di San Siro, in programma sabato, Inzaghi dovrà fare a meno di Stefan de Vrij, che salterà la sfida di campionato per recuperare dall’infortunio. Speranza invece per Brozovic: il croato, secondo quanto riferisce il quotidiano, dovrebbe rientrare in gruppo quest’oggi o, al massimo, nella giornata di domani. Sarà decisivo, in ogni caso, l’allenamento di rifinitura di sabato mattina.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini